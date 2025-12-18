A Supertaça italiana vai mudar de mãos, depois de o detentor do troféu, Milan, ter caído, nas meias-finais, aos pés do Nápoles, que venceu em Riade, capital da Arábia Saudita, por 2-0.

Apesar de terem sido melhores durante a primeira parte, os milaneses foram para o intervalo em desvantagem pelo golo do ex-Benfica, David Neres, aproveitando um erro crasso de Mike Maignan, aos 39 minutos.

No segundo tempo, Ramus Hojlund fez o 2-0, num lance em que deixou Koni de Winter nas covas e rematou, cruzado, para o fundo da baliza de Maignan, que voltou a não ficar bem na fotografia.

Ainda sem Rafael Leão, apesar do desejo manifestado por Massimiliano Allegri para que isso acontecesse, o Milan não conseguiu dar a volta a um Nápoles que defendeu bem a vantagem até final.

Nota ainda para um desentendimento, aos 83 minutos, entre Fikayo Tomori e Scott McTominay, com apertões no pescoço à mistura, mas que acabou com um amarelo para cada lado.

O Nápoles é a primeira equipa apurada para a final da Supertaça de Itália, que está agendada para a próxima segunda-feira (19h00), em Riade.

Na outra meia-final, que se joga na sexta-feira (19h00), defrontam-se Bolonha e Inter, também em solo saudita.