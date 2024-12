O Nápoles mantém-se na corrida pelo primeiro posto da Serie A. A equipa de Mário Rui venceu a Udinese, fora de casa, por 3-1, numa reviravolta construída na segunda parte. O lusoangolano Rui Modesto jogou os últimos cinco minutos pela Udinese.

O jogo até começou mal para os visitantes. A equipa de Udine, já bem perto da fronteira com a Eslovénia, adiantou-se no marcador com um golo de Florian Thauvin, experiente jogador que está de regresso a Itália (22m). Marcou na recarga de um penálti.

A abrir a segunda metade, Romelu Lukaku empatou a partida, aos 50m. Depois, entrou David Neres em ação. O ex-Benfica rematou de pé direito e o defesa Giannetti desviou a bola para dentro da baliza, para sua infelicidade.

Frank Anguissa acrescentou mais um golo ao Nápoles já na reta final do encontro. Com 16 jogos disputados, o Nápoles soma 35 pontos, menos dois do que a líder Atalanta. Porém, o Inter de Milão tem menos dois jogos e pode ainda igualar a equipa de Bérgamo.