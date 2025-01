O Nápoles aplicou a primeira derrota da época à Juventus (2-1) no campeonato italiano, no jogo deste sábado da 22.ª jornada da liga italiana.

Com Francisco Conceição (entrou aos 74 minutos) e Alberto Costa no banco (suplente não utilizado), a «vecchia signora» entrou melhor no jogo, esteve por cima na primeira parte e até chegou ao golo antes do intervalo. Aos 43 minutos, Randal Kolo Muani, na estreia com a camisola «bianconera», aproveitou um mau alívio de Frank Anguissa para abrir o marcador.

Na segunda parte, o jogo virou totalmente - a Juventus nem sequer somou um remate. A equipa de Antonio Conte dominou por completo e chegou com naturalidade ao empate, por Anguissa (57m).

O golo da reviravolta surgiu 12 minutos depois, num penálti convertido por Romelu Lukaku, após falta sobre Scott McTominay na área da Juve.

Com esta vitória, o Nápoles mantém-se na liderança, com 53 pontos, mais seis do que o Inter de Milão, que é segundo, mas tem dois jogos por disputar. A Juventus, que recebe o Benfica para a Liga dos Campeões na quarta-feira, segue em quinto, com 37.

Também este sábado, a Atalanta venceu por 2-1 no reduto do Como.

Nico Paz adiantou o conjunto de Cesc Fàbregas em cima da meia-hora, mas o bis de Mateo Retegui (56 e 70m) garantiu o triunfo à formação de Bérgamo, que é terceira classificada.