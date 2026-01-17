Itália: Nápoles volta às vitórias e fica a seis pontos da liderança
Equipa de Antonio Conte venceu o Sassuolo por 1-0
Equipa de Antonio Conte venceu o Sassuolo por 1-0
Nápoles venceu o Sassuolo por 1-0 e voltou às vitórias depois de três empates consecutivos. O esloveno Lobotka marcou o único golo do encontro.
Antonio Conte queria voltar a sentir o sabor da vitória depois de empatar os últimos três jogos, um dos quais frente ao Inter, que se encontra em 1º lugar. Para isso, teria de bater o Sassuolo que não vence desde dezembro. Num jogo pautado pelo equilíbrio, o Nápoles entrou com vontade de ultrapassar o mau momento da temporada e chegou rapidamente ao golo, através de Stanislav Lobotka, ao minuto 7. O internacional esloveno apontou o seu primeiro golo da temporada.
Na segunda parte, napolitanos tentaram impor o seu ritmo, contudo o equilíbrio manteve-se. Apesar das tentativas da equipa visitante, que terminou a partida com 21 remates, o resultado não se alterou até ao final e a equipa de Antonio Conte voltou a encontrar o caminho das vitórias
Com este triunfo, o Nápoles mantém-se no 3º lugar da tabela classificativa com 43 pontos, menos seis que o Inter. Já o Sassuolo continua sem vencer e ocupa o 12º lugar com 23 pontos.