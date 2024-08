O Nápoles recompôs-se da entrada em falso na Serie A (derrota por 3-0 com o Hellas Verona) com uma vitória autoritária no Diego Armando Maradona sobre o Bolonha, equipa sensação da temporada passada.

A equipa de Antonio Conte encontrou o caminho do golo já na compensação da primeira parte, quando di Lorenzo fez o 1-0 a passe de Kvaratskhelia.

Aos 75 minutos, Kvaratskhelia fez o 2-0 e acabou por as dúvidas que ainda poderiam pairar sobre o jogo.

David Neres, que foi oficializado no Nápoles na quarta-feira passada, saltou do banco aos 89 minutos. Ainda assim, tempo suficiente para tirar um adversário do caminho na área e assistire Giovanni Simeone, também ele recém-entrado, para o 3-0 final que permite aos napolitanos somarem os primeiros pontos no campeonato.

CLASSIFICAÇÃO DA LIGA ITALIANA

Também neste domingo, a Roma perdeu em casa com o Empoli por 2-1. Gyasi (45m) e Colombo (61m), de penálti, marcaram os golos dos visitantes. Shomurodov reduziu ao minuto 80.

Destaque ainda para a derrota da Atalanta no terreno do Torino. Retegui ainda deu vantagem à formação de Bergamo aos 26 minutos, mas Ivan Ilic (31m) e Che Adams (49m) forjaram a reviravolta da equipa de Turim.