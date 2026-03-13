Itália: Obrador titular na goleada do Torino
Formação do lateral emprestado pelo Benfica venceu o Parma por 4-1
O Torino, com Obrador no 11 inicial, goleou o Parma por 4-1, em jogo a contar para a 29.ª jornada da liga italiana.
A formação da casa, que vinha de uma derrota frente ao campeão Nápoles, adiantou-se cedo no marcador. Giovanni Simeone fez o primeiro para o Torino aos três minutos de jogo. O Parma, que vinha de dois empates consecutivos, restabeleceu a igualdade por Mateo Pellegrino (20m).
No segundo tempo, a equipa de Turim entrou a todo o gás e, aos 55 minutos, fez o 2-1 por intermédio de Emirhan Ilkhan. Dois minutos depois, Keita enganou-se na baliza e ampliou a vantagem do Torino com um autogolo.
Em cima do apito final, Duván Zapata (90+1m), que conta com passagens na Atalanta e Nápoles, fechou as contas do marcador em 4-1. O avançado colombiano chegou ao terceiro golo da temporada.
Com esta vitória, ocupa o 13.º lugar com 33 pontos. O Parma, por sua vez, é 12.º classificado com 34 pontos.