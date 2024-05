Dois anos depois de ter caído para a Serie B, o Parma está de volta ao principal escalão do futebol em Itália.

Líderes da competição, os Gialloblu empataram fora com o Bari a um golo, resultado que não comprometeu as aspirações da histórica equipa transalpina.

O Veneza, terceiro classificado com menos quatro pontos à entrada da 36.ª jornada, acabou por perder na visita ao terreno do Catanzaro por 3-2, o que acabou por antecipar a festa do Parma, que, a duas jornadas do fim, lidera a Serie B isolado com 74 pontos, mais três do que o Como e sete do que o Veneza.