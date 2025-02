Depois do desaire para a Liga dos Campeões na Bélgica, com o Club Brugge, a Atalanta voltou a tropeçar. A equipa de Bérgamo recebeu o Cagliari e não foi além de um empate a zero, em jogo da 25.ª jornada do campeonato italiano.

Gian Piero Gasperini fez várias mexidas na equipa e começou pela baliza. Depois de quatro jogos consecutivos como titular, o guarda-redes português Rui Patrício, em dia de 37.º aniversário, voltou ao banco e foi rendido por Marco Carnesecchi.

Com este nulo, a Atalanta mantém-se no terceiro lugar, com 51 pontos, mas pode ver Inter Milão e Nápoles distanciarem-se na tabela. Os «nerazzurri» ocupam o segundo posto, com 54 pontos, enquanto os napolitanos lideram, com 55.

O Cagliari, diga-se, é 13.º (25 pontos).