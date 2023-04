A Salernitana somou o quarto empate consecutivo na Serie A. A equipa comandada pelo português Paulo Sousa empatou, este domingo, a uma bola na visita ao terreno da Spezia, numa partida da 28.ª jornada.



O emblema de Salerno chegou ao intervalo em vantagem graças a um autogolo de Caldara, mas deixou-se empatar com um golo de Shomurodov a vinte minutos do final.



Na outra partida que começou às 14h00, a Lazio derrotou, fora de portas, o Monza por 2-0.



Com Max no banco, a equipa «laziale» colocou-se a ganhar logo aos 13 minutos com um golo de Pedro Rodríguez. O internacional espanhol surgiu solto na área e com classe, desviou o cruzamento de Zacagnia para o fundo da baliza contrária.



O Monza, que teve Dany Mota em campo a partir dos 59 minutos, ainda tentou reagir. No entanto, um belo golo de Milinkovic-Savic, de livre, resolveu a partida e deu três pontos ao conjunto de Sarri.



A Lazio chegou aos 55 pontos e está isolada no segundo lugar da Serie A, ficando à espera de ver o que Milan e Roma vão fazer. Por sua vez, a Salernitana é 15.ª colocada com 28 pontos, mais três que o Spezia, a primeira equipa fora da zona de descida. Já o Monza é 13.º com 34 pontos.



Classificação da Serie A