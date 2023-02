Estreia infeliz de Paulo Sousa ao comando da Salernitana. O clube de Salerno perdeu, este domingo, na receção à Lazio (2-0), num encontro da 23.ª jornada da Serie A.



Os golos da formação romana foram anotados na segunda parte. Ciro Immobile marcou dois golos em nove minutos e decidiu a partida. Refira-se que a Salernitana acabou reduzida a dez elementos por expulsão de Broon.



Nos minutos finais da partida a Lazio, que teve Max no banco, poderia ter feito o 3-0, mas Luis Alberto desperdiçou uma grande penalidade. Com esta vitória o conjunto de Sarri ultrapassou à condição a Roma e a Atalanta na corrida pelos lugares de acesso à Champions.



A Atalanta foi, esta manhã, surpreendida em casa pelo Lecce (2-0).



O gambiano Assan Ceesay, logo aos quatro minutos, e o francês Alexis Blin, aos 74, marcaram os tentos dos visitantes, antes de o dinamarquês Rasmus Hojlund reduzir para o conjunto de Bérgamo, aos 87.



Por último, a Fiorentina, adversária do Sp. Braga na Liga Conferência, não foi além de um empate a uma bola na receção ao Empoli.