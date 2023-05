A Salernitana regressou aos triunfos na receção à Atalanta (1-0), numa partida da 35.ª jornada da Serie A.



O conjunto orientado pelo português Paulo Sousa chegou ao triunfo graças a um golo de Antonio Candreva aos 90+4.



Com esta vitória a formação de Salerno deu um passo importante rumo à permanência: tem mais 11 pontos que a primeira equipa em zona de descida. Caso a Spezia perca esta jornada, a Salernitana alcança matematicamente a manutenção.



Por sua vez, a Atalanta atrasou-se na luta pelos lugares de acesso à UEFA e continua com 58 pontos no sétimo lugar, mas pode ver Roma, Milan e Inter fugirem na classificação.



Classificação da Serie A