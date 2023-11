O Inter de Milão continua num grande momento na Serie A. Este sábado, os nerazzurri bateram a Atalanta por 2-1, em Bérgamo, numa partida 11.ª ronda da Serie A.



O adversário do Benfica na Champions saltou para a frente do marcador a cinco minutos do intervalo por intermédio de Çalhanoglu, na cobrança de uma grande penalidade. No arranque do segundo tempo, Lautaro ampliou a vantagem dos nerazzurri.



Volvidos quatro minutos, Scamacca reduziu e deu esperança à Atalanta, oponente do Sporting na Liga Europa. No entanto, a equipa de Gasperini não conseguiu chegar ao empate e ainda perdeu Toloi por acumulação de cartões amarelos.



Refira-se que Pavard saiu com queixas num joelho aos 33 minutos.



O Inter chegou aos 28 pontos e aumentou para cinco a vantagem para a Juventus que apenas joga domingo. Por sua vez, a Atalanta é quinta classificada.