Depois de uma espera que se prolongou por mais de 34 anos, o Pisa voltou a vencer na Serie A, aonde regressou esta temporada.

A equipa onde atua o português Tomás Esteves, que continua a recuperar de lesão, bateu, no arranque da 11.ª jornada da Liga italiana, a Cremonese por 1-0, num jogo resolvido pelo alemão Idrissa Touré.

Aos 75 minutos, o ala direito subiu à área contrária para cabecear para o único golo da noite, assistido por Matteo Tramoni. Isto depois de a Cremonese ter acertado na trave, por Franco Vázquez, e do guarda-redes do Pisa, Adrian Semper, ter brilhado com defesas importantes a remates de Jamie Vardy e Fede Baschirotto.

Depois de quatro empates consecutivos, o Pisa estreou-se a vencer na Liga italiana e passa a somar nove pontos, menos cinco dos que leva a Cremonese, em 11 jornadas.

O último triunfo do Pisa na Serie A remontava a maio de 1991, quando bateu o Bari (1-0) para a 32.ª ronda da prova. Diego Simeone, o atual treinador do Atlético Madrid, fazia parte dessa equipa, que era orientada pelo romeno Mircea Lucescu.