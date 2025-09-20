O Milan viajou até Udine e venceu a Udinese por 3-0, em jogo referente à quarta jornada da liga italiana.

Christian Pulisic abriu o marcador aos 40 minutos e colocou o Milan na frente. Já na segunda parte, o norte-americano voltou a aparecer e assistiu Fofana (46m). O 3-0 voltou a surgir dos pés de Pulisic, que brindou uma excelente exibição com um bis aos 53 minutos.

O português Rafael Leão continua a ser ausência devido a lesão.

Com este resultado, o Milan está em terceiro lugar, com nove pontos. A Udinese segue em sexto, com sete.

