O «aviso» de Sérgio Conceição foi recebido de forma séria por Rafael Leão, que saltou do banco para abrir caminho ao difícil triunfo do AC Milan no terreno do Empoli (0-2), para a 24.ª jornada da Serie A italiana.

A primeira parte, pouco interessante, teve apenas um momento de real perigo, quando Colombo rematou ao ferro da baliza rossonera, defendida por Mike Maignan.

Insatisfeito com o rumo que a partida estava a tomar, Sérgio Conceição operou uma tripla alteração ao intervalo, lançando no jogo Pulisic, Santiago Giménez e Rafael Leão.

Depois de duas expulsões, uma para cada lado (a do milanês Tomori na sequência de um fora de jogo não assinalado a um atacante do Empoli), Leão desbloqueou o nulo no marcador, ao minuto 68, com uma cabeçada eficaz, ao segundo poste, a passe de Pulisic.

O internacional norte-americano voltou a destacar-se, oito minutos depois, quando serviu Giménez para um belo golo do mexicano, com um remate em arco indefensável para Devis Vásquez.

Aos 82 minutos, João Félix isolou-se perante o guarda-redes do Empoli, mas foi displicente na forma como tentou o chapéu, perdendo uma oportunidade flagrante.

Poucos dias depois de ter afastado a Roma da Taça de Itália, o AC Milan voltou às vitórias na Serie A e sobe, à condição, ao 7.º lugar da tabela. Na próxima quarta-feira, os rossoneri defrontam o Feyenoord, em Roterdão (20:00), para a primeira mão do play-off da Liga dos Campeões.