O Milan respondeu ao empate na última jornada com uma vitória, por 3-2, este sábado, na visita ao Frosinone, em jogo da 23.ª jornada do campeonato italiano.

Os rossoneri adiantaram-se aos 17 minutos, por Olivier Giroud, que foi servido por Rafael Leão. O internacional português tirou um cruzamento ao segundo poste e o avançado francês finalizou de cabeça.

A resposta da equipa da casa, contudo não tardou e, aos 24 minutos, Matias Soule fez o 1-1, de penálti.

Na segunda parte, o Frosinone passou mesmo para a frente do marcador, através de Luca Mazzitelli (65m).

Ainda assim, o Milan conseguiu operar a reviravolta, com golos de Matteo Gabbia (72m) e Luka Jovic (81m). O ex-Benfica, de resto, marcou instantes depois de ter sido lançado para o jogo.

O Milan segue na terceira posição da liga italiana, com 49 pontos, menos quatro do que a Juventus (menos um jogo) e a cinco do Inter (menos dois jogos).

