A expectativa em torno do Milan-Juventus não correspondeu à realidade. Duas das melhores equipas do campeonato italiano enfrentaram-se neste domingo, em San Siro, travando um duelo que acabou sem golos.

Do lado da equipa da casa, Rafael Leão foi titular no ataque da equipa de Max Allegri. Já Luciano Spalletti apostou em Francisco Conceição de início.

Foi um jogo sem grandes oportunidades, marcado pelo calculismo de parte a parte. Kephrem Thuram, da Juventus, ainda teve um golo anulado.

Assim, o Milan e a Juventus conservam as suas posições na tabela. Os milaneses são terceiros, com 67 pontos, e a Juventus mantém 64 pontos.