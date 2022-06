Rafael Leão foi eleito o melhor jogador da Serie A em maio, divulgou a Associação de jogadores italianos.



O internacional português esteve em grande nível no último mês da prova com dois golos e quatro assistências nos jogos contra Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona e Sassuolo, todos importantes na conquista do título por parte do AC Milan.



Lembre-se que o jogador de 22 anos, formado no Sporting, foi também distinguido como o melhor futebolista do campeonato transalpino.

⭐️ CALCIATORE DEL MESE SERIE A MAGGIO 2022



Rafael Leão 👏👏👏



👉 https://t.co/UhYgH2xsxY pic.twitter.com/OIR7TzL4xm — AIC | Assocalciatori (@assocalciatori) June 1, 2022