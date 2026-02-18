Itália: Rafael Leão marca no empate do Milan
Internacional português fez o único golo dos rossoneri no empate por 1-1 diante do Como
O Milan empatou diante do Como por 1-1. Rafael Leão marcou o único golo da formação da casa, que falhou a aproximação ao Inter na liderança do campeonato italiano.
Aos 32 minutos, Mike Maignan falhou um passe no início da construção e colocou a bola nos pés de Nico Paz, que não desperdiçou a oferta e chegou aos dez golos na temporada.
Nico Paz só teve que agradecer 🫡#sporttvportugal #SerieA #milan #como pic.twitter.com/CBVvfoCDjA— sport tv (@sporttvportugal) February 18, 2026
No segundo tempo, os «rossoneri» chegaram à igualdade através de Rafael Leão. O internacional português, assistido por Ardon Jashari, dominou a bola e fez um «chapéu» ao guarda-redes adversário.
Veja o momento:
Rafael Leão fez o que tinha que ser feito 🔥#sporttvportugal #SerieA #milan #como pic.twitter.com/V2K6IjcL5W— sport tv (@sporttvportugal) February 18, 2026
Com este empate, o Milan permanece no segundo lugar com 54 pontos e vê o Inter a afastar-se no topo da tabela com 61 pontos. Já o Como continua na luta pelos lugares europeus no sexto lugar com 42 pontos.