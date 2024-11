Na 12.ª jornada do campeonato italiano, a Roma viu confirmada a sua crise ao perder em casa frente ao Bolonha, por 3-2. Em sentido contrário a Atalanta e a Fiorentina deram seguimento ao ótimo momento de forma compondo o pódio da Série A.

No primeiro jogo do dia, a Atalanta recebeu em Bérgamo a Udinese e venceu por 2-1. Depois da vitória frente ao líder Nápoles na última semana, a equipa de Gasperini começou pior, e viu Kamara a fazer o golo dos visitantes antes do regresso aos balneários.

Ainda assim, no segundo tempo, os anfitriões conseguiram dar a volta ao marcador através de um golo de Pasalic e um autogolo de Isaak Toure.

Com estes três pontos, a Atalanta confirmou o décimo jogo consecutivo sem perder e subiu ao segundo lugar da tabela, em igualdade pontual, provisoriamente, com o líder Nápoles.

Já na capital italiana, a Roma teve o seu último jogo sob o comando técnico de Ivan Juric, ao ter perdido novamente em casa, desta vez frente ao Bolonha (3-2).

Apesar do bis de El Shaarawy, os golos de Santiago Castro, Orsolini e Jasper Karlsson deram a vitória à equipa bolonhesa que se encontra agora no oitavo lugar da classificação, com 18 pontos. Já a Roma, ocupa o 12.º posto com 13 pontos.

Por outro lado, a Fiorentina continua a surpreender pela positiva e somou a sexta vitória consecutiva no campeonato, desta vez frente ao Verona (3-1).

Moise Kean foi a figura do encontro ao assinar um hat-trick, que teve direito a uma assistência do guarda-redes David de Gea no último golo.

Com este resultado a Fiorentina fica provisoriamente no terceiro lugar do campeonato e, à semelhança da Atalanta, espera o resultado do encontro entre Inter e Nápoles mais logo para conhecer o lugar que vai ocupar durante a pausa para as seleções.

A classificação da liga italiana