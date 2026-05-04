A Roma subiu a lugar de Liga Europa depois de golear a Fiorentina (4-0) na 35.ª jornada da Liga italiana – que, recorde-se, já tem campeão.

A equipa de Gian Piero Gasperini entrou bastante bem na partida. Logo aos 17 minutos já vencia por dois golos. Gianluca Mancini, que envergou a braçadeira de capitão, fez o primeiro aos 13 minutos. Pouco depois foi a vez de Wesley França fazer o gosto ao pé para dilatar a vantagem (17m).

Ainda na primeira metade, os giallorossi chegaram ao terceiro golo. Mario Hermoso, internacional espanhol, fez o terceiro já depois da meia hora de jogo (34m).

Já no segundo tempo, Niccolò Pisilli marcou para estabelecer o 4-0 final (58m).

Com esta goleada, a Roma vence pelo segundo jogo seguido e aproveita o empate do Como para subir à quinta posição – que dá acesso à Liga Europa – agora com 64 pontos. A Fiorentina, por sua vez, está em 16.º com 37 pontos.

Já Nuno Tavares foi titular no triunfo da Lazio frente à Cremonese (2-1). A equipa da casa até abriu as contas do jogo pelos pés de Federico Bonazzoli (29m). A reviravolta foi carimbada com os golos de Gustav Isaksen (53m) e Tijjani Noslin (90+2m).

A Lazio está em oitavo com 51 pontos – a 11 dos lugares europeus. A Cremoneses está em lugar de descida – 18.º com 28 pontos, a quatro dos lugares de manutenção.

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