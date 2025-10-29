Itália: Roma iguala Nápoles na liderança, Juventus fecha série terrível
Romanos superam o Parma e «Vecchia Signora» bate a Udinese na nona jornada da Serie A
A Roma voltou a colar-se ao Nápoles no topo da Liga italiana, depois do triunfo, por 2-1, na receção ao Parma, na nona jornada da prova.
Depois de terem visto um golo ser anulado a Soulé por fora de jogo, perto do intervalo, os romanos desfizeram o nulo aos 63 minutos, por Mario Hermoso.
Aos 81 minutos, o internacional ucraniano Artem Dovbyk ampliou a vantagem para 2-0, que Alessandro Circati reduziu, pouco depois, na sequência de um lançamento longo de linha lateral.
A Roma chega aos 21 pontos, igualando o Nápoles, que já tinha vencido o Lecce, na liderança da Serie A.
Quanto à Juventus, orientada pelo interino Massimo Brambilla, venceu a Udinese por 3-1 e colocou um ponto final na sequência de cinco jornadas sem ganhar para o campeonato.
Sem João Mário nem Francisco Conceição, que não saíram do banco, a Vecchia Signora beneficiou de dois penáltis, convertidos por Vlahovic e Yildiz, para superar um adversário que ainda assustou quando fez o 1-1 em cima do intervalo.
Também por 3-1, o Como derrotou o Verona e subiu, à condição, ao quarto lugar da Serie A. Douvikas, Posch e Vojvoda construíram o triunfo da equipa orientada por Cesc Fàbregas.