O dérbi entre Roma e Lazio, da 37.ª e penúltima jornada da Liga italiana de futebol, foi adiado para segunda-feira, às 19h45, ao invés de domingo, devido à final do torneio Masters 1.000 em ténis.

Segundo o município da capital italiana, a alteração da data e hora inicial [domingo, às 11:30] deve-se à «gestão da ordem pública e da mobilidade urbana em paralelo com um evento de renome mundial como o torneio de ténis de Itália, que está a ser disputado no Foro Itálico».

A Roma, que ocupa atualmente a quinta posição da tabela na Serie A, com 67 pontos, os mesmos do AC Milan [quarto], luta por um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões, enquanto a rival Lazio é nona, com 51.