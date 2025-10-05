Perante uma Fiorentina em crise mas que deu boa conta de si, a Roma de Gasperini somou mais três pontos com uma vitória por 2-1, no Artemio Franchi.

Moise Kean, avançado 'viola', ainda adiantou a sua equipa no marcador aos 14 minutos. Porém, a reação dos romanos não se fez esperar.

Aos 22 minutos, o extremo argentino Matías Soulé foi assistido por Dovbyk para o empate. Oito minutos volvidos, Bryan Cristante, ex-Benfica, marcou o golo da reviravolta, a passe de Soulé.

A Roma fica em primeiro lugar com 15 pontos, mais três do que o Milan, que defronta ao final da tarde a Juventus, e o Nápoles. Já a Fiorentina de Stefano Pioli tem apenas... três pontos e está numa crise de resultados.

Mais a norte, a Udinese empatou a uma bola com o Cagliari, por 1-1. Zé Pedro, defesa-central português, foi titular pelos visitantes, que adiantaram-se no marcador por Borrelli, aos 25 minutos.

A Udinese empatou na segunda parte, por intermédio de Kabasele. Os angolanos Rui Modesto e Zito Luvumbo foram suplentes.

No outro duelo do início da tarde, o Bolonha de Vincenzo Italiano goleou o Pisa por 4-0, num jogo em que a equipa forasteira ficou reduzida a dez a partir dos 36 minutos.