Itália: Roma volta às vitórias e cola-se a Nápoles no topo da tabela
Golo de Dybala no triunfo diante do Sassuolo permite ascensão ao segundo posto
Golo de Dybala no triunfo diante do Sassuolo permite ascensão ao segundo posto
A Roma respondeu ao surpreendente desaire a meio da semana a contar para a Liga Europa. De regresso à Liga italiana, os «giallorossi» bateram o Sassuolo (1-0) e ascenderam ao segundo lugar.
Paulo Dybala, avançado argentino de 31 anos, fez o único golo da partida aos 16 minutos de jogo. Sem mais mexidas no marcador, o apito final ditou uma vitória para a Roma, que aproveita os deslizes de Milan e Inter para ascender ao segundo lugar.
A equipa de Gasperini soma 18 pontos, os mesmos que o líder Nápoles - mas perde por diferença de golos. O Sassuolo, por sua vez, é 12.º com dez pontos.
O Génova, do português Vitinha, perdeu com o Torino (2-1) e continua no último lugar da Liga italiana.
Morten Thorsby abriu o marcador cedo na partida (7m) a favor do Génova. Porém, a resposta do Torino surgiu no segundo tempo. A equipa da casa restabeleceu a partida aos 63 minutos com o auto golo de Stefano Sabelli.
O português Vitinha saltou do banco aos 87 minutos. Guillermo Maripán já nos instantes finais da partida deu o triunfo ao Torino (90m).
Com esta derrota (2-1), o Génova está na 20.ª e última posição com três pontos e ainda sem vencer. O Torino, por sua vez, está no 11.º lugar com 11 pontos.
No outro com participação portuguesa, Zé Pedro, ex-FC Porto, foi titular pelo Cagliari no empate (2-2) com o Hellas Verona.
Roberto Gagliardini abriu o marcador (23m) para o Hellas Verona e Gift Orban dilatou para dois golos a vantagem (59m). Riyad Idrissi fez o 2-1 para o Cagliari (77m). Mattia Felici resteleceu o empate já em tempo de compensação (90+2m).
Com este resultado (2-2), Cagliari está no 13.º lugar com oito pontos. Já o Hellas Verona está acima da linha de água - 17.º com quatro pontos.