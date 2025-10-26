A Roma respondeu ao surpreendente desaire a meio da semana a contar para a Liga Europa. De regresso à Liga italiana, os «giallorossi» bateram o Sassuolo (1-0) e ascenderam ao segundo lugar.

Paulo Dybala, avançado argentino de 31 anos, fez o único golo da partida aos 16 minutos de jogo. Sem mais mexidas no marcador, o apito final ditou uma vitória para a Roma, que aproveita os deslizes de Milan e Inter para ascender ao segundo lugar.

A equipa de Gasperini soma 18 pontos, os mesmos que o líder Nápoles - mas perde por diferença de golos. O Sassuolo, por sua vez, é 12.º com dez pontos.

O Génova, do português Vitinha, perdeu com o Torino (2-1) e continua no último lugar da Liga italiana.

Morten Thorsby abriu o marcador cedo na partida (7m) a favor do Génova. Porém, a resposta do Torino surgiu no segundo tempo. A equipa da casa restabeleceu a partida aos 63 minutos com o auto golo de Stefano Sabelli.

O português Vitinha saltou do banco aos 87 minutos. Guillermo Maripán já nos instantes finais da partida deu o triunfo ao Torino (90m).

Com esta derrota (2-1), o Génova está na 20.ª e última posição com três pontos e ainda sem vencer. O Torino, por sua vez, está no 11.º lugar com 11 pontos.

No outro com participação portuguesa, Zé Pedro, ex-FC Porto, foi titular pelo Cagliari no empate (2-2) com o Hellas Verona.

Roberto Gagliardini abriu o marcador (23m) para o Hellas Verona e Gift Orban dilatou para dois golos a vantagem (59m). Riyad Idrissi fez o 2-1 para o Cagliari (77m). Mattia Felici resteleceu o empate já em tempo de compensação (90+2m).

Com este resultado (2-2), Cagliari está no 13.º lugar com oito pontos. Já o Hellas Verona está acima da linha de água - 17.º com quatro pontos.



