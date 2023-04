A Salernitana de Paulo Sousa empatou fora com o Torino a um golo.

Tonny Vilhena inaugurou o marcador para os visitantes aos 9 minutos, mas Sanabria empatou pouco antes da hora de jogo.

Este foi o sexto empate seguido na Serie A da formação orientada pelo técnico português, que só perdeu o jogo de estreia, a 19 de fevereiro.

A Salernitana está no 15.º lugar com 30 pontos, menos nove do que o Torino, que é 11.º classificado.

Destaque ainda para o empate, também a um golo, entre Lecce e Sampdoria. Jesé Rodríguez, que passou pelo Sporting em 2019/20, estreou-se a marcar pela Sampdoria.