A Salernitana perdeu por 3-0 frente ao Frosinone, no Benito Stirpe, e viu confirmada a despromoção à Serie B.



Fora de portas, o conjunto orientado por Stefano Colantuono voltou a ter uma noite para esquecer e não teve hipóteses frente à equipa da casa. Logo aos dez minutos, o Frosinone abriu o marcador por Matías Soulé, na transformação de um penálti.



Volvido um quarto de hora, Brescianini fez o 2-0 e deixou praticamente assegurado o regresso do Frosinone aos triunfos cerca de três meses depois. Se dúvidas houvesse, Zortea dissipou-as com um golo nos dez minutos finais.



Confirma-se assim o regresso da Salernitana à Série B após três épocas na elite do futebol italiano. Por sua vez, o Frosinone chegou aos 31 pontos e fugiu à Udinese, a primeira equipa em zona de descida.



