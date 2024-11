Sem o lesionado Nuno Tavares, a Lazio recebeu e venceu o Bolonha por 3-0, esta noite, no Olímpico de Roma, numa partida da 13.ª ronda da Serie A.



A equipa «laziale» viu o adversário ficar reduzido a dez elementos por expulsão de Pobega, médio que viu dois cartões amarelos entre os 23 e os 35 minutos. No entanto, a formação romano apenas foi capaz de quebrar a resistência do adversário aos 68 minutos graças a um golo de Gigot.



O golo deu conforto à Lazio que pouco depois, aos 72 minutos, chegou ao 2-0 por Zaccagni. Já nos minutos finais, o conjunto de Marco Baroni fez o 3-0 final por Dele-Bashiru.



Com esta vitória a Lazio chegou aos 28 pontos e igualou Atalanta, Inter de Milão e Fiorentina no segundo lugar, a dois pontos do líder Nápoles. Por sua vez, o Bolonha é 8.º colocado com 18 pontos.