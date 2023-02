Depois da derrota em Salzburgo para a Liga Europa, a Roma reencontrou-se com as vitórias frente ao Hellas Verona (1-0) no conforto do Olímpico da capital italiana.



Com várias "poupanças" na equipa inicial, o conjunto orientado por José Mourinho demorou a entrar verdadeiramente no jogo. Os minutos iniciais ficam, de resto, marcados pela lesão de Tammy Abraham na sequência de um choque com Mancini.



Sem Dybala por lesão, o técnico português colocou Belotti ao lado de Solbakken. Foi precisamente o avançado quem haveria de marcar o único golo da partida (estreia a marcar na estreia a titular) no melhor período dos giallorossi. Spinazzola libertou de calcanhar o norueguês que bateu Montipo com um remate cruzado.



Rui Patrício foi quase um mero espetador e apenas foi obrigado a aplicar-se no quarto de hora final. A Roma criou, pelo menos, um par de oportunidades para conseguir um resultado mais folgado. Ainda assim, vale o triunfo que deixa a equipa no terceiro lugar da Serie A em igualdade pontual com o AC Milan e a três pontos do Inter, segundo colocado. Já o Hellas Verona, que não contou com Miguel Veloso, é 18.º classificado e está em zona de descida.



