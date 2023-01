Depois da goleada histórica à Salernitana, a Atalanta afastou a Spezia da Taça de Itália com um triunfo por 5-2.



Com cinco golos, a primeira parte foi de loucos. A equipa de Gasperini marcou dois golos em dois minutos por Lookman (10 e 12m), mas os forasteiros reduziram por Ekdal aos 14 minutos. Na resposta a formação de Bergamo fez o 3-2 por Hateboer aos 26 minutos. No entanto, a Spezia não se deixou ficar e fez o 3-2 por Verde antes do intervalo.

Na segunda metade a Atalanta arrumou a eliminatória graças a um golo de Hojlund e a um autogolo de Ampadu. Refira-se que o português João Moutinho foi titular e jogou toda a partida.

Nos quartos de final a Atalanta vai defrontar o Inter.