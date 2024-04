Juventus e AC Milan empataram sem golos no Clássico da 34.ª jornada da Serie A.



Os rossoneri tiveram Rafael Leão de início, mas perderam Maignan por lesão antes do arranque da partida, saltando Sportiello para a titularidade. O guardião acabaria por ser o melhor jogador em campo com defesas decisivas na segunda parte.



Voltemos, porém, atrás e à etapa inicial que não teve grandes ocasiões de golo. O encontro foi dividido e sem grandes motivos de interesse. Vlahovic tentou dar um 'safanão' na partida ao cair do pano da primeira parte com um remate forte, na cobrança de um livre, mas Sportiello evitou o golo.



O jogo foi ligeiramente mais aberto na segunda parte. Allegri tornou a Vecchia Signora mais ofensiva e lançou Chiesa e Milik quando minutos antes o guardião do AC Milan tinha negado de forma incrível o golo a Kostic e a Danilo de forma praticamente consecutiva.



A Juve foi superior ao AC Milan nos vinte minutos finais e fez por merecer o golo. Milik esteve perto de voltar a ser herói, mas Sportiello voltou a brilhar. Este empate acaba por beneficiar o AC Milan que mantém cinco pontos de vantagem para a Juventus na luta pelo segundo lugar.



Classificação da Serie A