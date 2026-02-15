A Juventus anunciou, em comunicado, que Emil Holm se lesionou no embate da última jornada diante do Inter. Este mercado, recorde-se, o jogador de 25 anos trocou o Bolonha pela vecchia signora por empréstimo, enquanto que o João Mário fez o caminho inverso

«Após um desconforto na panturrilha direita sofrido durante o segundo tempo da partida contra o Inter», referiu. Daqui a duas semanas, o lateral sueco vai ser submetido a novos exames, refere o emblema italiano.

Esta temporada, Emil Holm soma dois jogos pela Juventus.

