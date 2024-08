Depois da entrada em falso (2-2 com o Genova) no arranque da Liga italiana, o Inter venceu em casa o Lecce por 2-0 e estreou-se a vencer nesta edição da Serie A.

O ex-FC Porto Mehdi Taremi foi titular e assistiu, com um desvio subtil de cabeça, Darmian para o 1-0 do campeão transalpino.

O segundo golo do jogo surgiu aos 69 minutos por Çalhanoglu na transformação de um penálti.

À mesma hora, o Genova, com Vitinha a titular, venceu fora o Monza, que teve Dany Mota no onze: Pinamonti marcou o único golo do jogo, na compensação da primeira parte.