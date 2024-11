Com Casper Tengstedt a titular, o Hellas Verona foi derrotado fora de casa pelo Cagliari por 1-0.

Roberto Piccoli, avançado da equipa da Sardenha, assinou o único golo do jogo, aos 75 minutos.

Com este resultado, o Hellas Verona segue no 16.º lugar com 12 pontos e é ultrapassado pelo Cagliari, que passa a somar 14.