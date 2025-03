Esta tarde domingo traz desafios da 28.ª jornada da Liga italiana. O primeiro foi entre o Hellas Verona e o Bolonha, com um triunfo dos visitantes bolonheses (2-1).

Foi Odgaard que abriu o marcador a favor do Bolonha, na primeira parte, aos 40 minutos. Ao intervalo, o avançado do Benfica Casper Tengstedt entrou em jogo.

Valentini, do lado do Hellas Verona, foi expulso aos 70 minutos e deixou a sua equipa fragilizada. Pouco depois, Cambiaghi aumentou a vantagem do Bolonha. Mosquera reduziu a desvantagem para o final 2-1.

O Bolonha tem três vitórias consecutivas, no sexto lugar. Já o Verona está no 15.º posto, com 26 pontos, quatro acima da linha de água.

Noutro jogo da tarde, o Nápoles venceu a Fiorentina por 2-1 e pressiona o líder Inter de Milão. Romelu Lukaku abriu o marcador na primeira parte, enquanto que Raspadori aumentou a vantagem napolitana.

Gudmundsson fechou a contagem com um grande golo aos 66 minutos.

O Nápoles soma 60 pontos, a um do Inter de Milão. A Fiorentina está em sétimo, com 45.