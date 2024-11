Três jogos depois, o Hellas Verona voltou aos triunfos na Serie A e acentuou a crise da Roma numa partida da 11.ª ronda.



O conjunto visitado teve um início de sonho muito por responsabilidade de Casper Tengstedt. O avançado dinamarquês, que está cedido pelo Benfica aproveitou um passe errado de Zalewski e arrancou para a área até bater Svilar - leva cinco golos na temporada, mais do que os que fez na Luz.



Zalewski redimiu-se do erro grave que cometeu e assistiu Soulé para o empate dos giallorossi. Mas os romanos tiveram pouco tempo para celebrar a igualdade, visto que sofreram 2-1 volvidos seis minutos - marcou Magnani.



A Roma respondeu no arranque da segunda metade e igualou a contenda por Dovbyk aos 53 minutos. O 3-2 final surgiu a dois minutos dos 90 por Harroui após uma transição rápida do Hellas na qual Ndicka não ficou bem.



A Roma continua sem ganhar fora do Olímpico e 13 pontos, ocupando o 11.º lugar. Por sua vez, o Hellas está logo atrás: tem 12 pontos e é 12.º colocado.



Classificação da Serie A