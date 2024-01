O avançado francês Thomas Henry, do Hellas Verona, viveu um turbilhão de emoções no jogo deste sábado com o Inter de Milão: marcou o golo que deu, na altura, a igualdade e desperdiçou uma grande penalidade, no último minuto, que teria mesmo dado o empate em San Ciro.

Henry saiu do relvado em lágrimas, foi confortado por colegas e adversários, mas não se livrou da ira dos adeptos. Pelo menos a avaliar pela publicação do jogador nas redes sociais.

O avançado gaulês deseja que as pessoas que «insultaram a sua família e lhe desejaram a morte encontrem paz nas suas vidas».

Henry recorda o seu passado, a lesão que já superou, diz que os erros fazem parte do desporto e promete continuar a trabalhar «de cabeça erguida».