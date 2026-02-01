O Torino venceu em casa o Lecce, neste domingo, por 1-0, em jogo da Serie A italiana. Um único golo de Che Adams foi suficiente para ditar a vitória dos turineses, aos 29 minutos.

Rafael Obrador, jogador do Benfica recentemente emprestado ao Torino, rendeu o ex-Benfica Valentino Lazaro na segunda parte. O guarda-redes Falcone foi decisivo a segurar a vantagem.

Já do lado do Lecce, que vive um momento conturbado com protestos dos adeptos contra a direção do clube, os portugueses Tiago Gabriel e Danilo Veiga foram titulares na defesa dos forasteiros.

O Torino soma agora 26 pontos e subiu três posições na tabela, em 13.º lugar. O Lecce não vence há oito jogos e é 18.º classificado, em zona de despromoção.