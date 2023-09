Viveram-se momentos de medo e apreensão num jogo da Série C (terceira divisão) em Itália.

O treinador da equipa do Pergolettese, Matteo Abbate, sofreu um colapso na linha lateral e foi levado de urgência para o hospital.

O técnico, que completou 40 anos no mês passado, estava a meio de uma discussão com o quarto árbitro durante o jogo com o Vicenza, quando perdeu o equilíbrio e desmaiou.

Foi assistido pelas equipas médicas dos dois clubes, que lhe prestaram os primeiros socorros. As informações iniciais de que teria sido utilizado um desfibrilhador foram, entretanto, desmentidas.

Abbate foi levado de ambulância para o hospital, onde chegou consciente.

Um comunicado do Pergolettese, divulgado na noite de domingo, assegura que o treinador apenas desmaiou e que estaria a ser submetido a exames no hospital de Vicenza, à espera de ser autorizado a voltar a casa.

O estado de saúde de Abbate é particularmente preocupante, já que lhe foi detetado um cancro em 2021, tendo feito quimioterapia e radioterapia. Ainda agora é vigiado regularmente.

Enquanto jogador, Abbate passou por clubes como Ancona, Piacenza, Verona ou Cremonese até se retirar em 2018.