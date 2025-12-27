Itália: trio volta aos triunfos no arranque da 17.ª jornada da Serie A
Parma prolonga má fase da Fiorentina, Como e Cagliari vencem fora de casa
Parma, Como e Cagliari regressaram às vitórias na Serie A, no arranque da 17.ª jornada da prova.
Em Lecce, com Danilo Veiga e Tiago Gabriel no onze inicial dos locais, o Como venceu por 3-0, interrompendo uma sequência de duas derrotas seguidas no campeonato.
Nico Paz, com um golo feliz, abriu caminho ao triunfo da equipa orientada por Cesc Fàbregas, aos 20 minutos. O resultado foi fechado, na segunda parte, por Ramon (66m) e Douvikas (75m).
Também longe de casa, o Cagliari interrompeu, com uma reviravolta no estádio do Torino (2-1), uma série de dois jogos consecutivos sem ganhar na Liga italiana.
O jogo ficou resolvido com um golaço de Semih Kilicsoy, a meio do segundo tempo, depois Prati (45m) ter anulado a desvantagem inicial no marcador criada pelo tento de Vlasic (27m).
Quanto ao Parma prolongou a má fase da “lanterna vermelha” Fiorentina, que derrotou por 1-0 no Ennio Tardini. O dinamarquês Sorensen, no início da segunda parte, decidiu o jogo.
A 17.ª jornada da Serie A prossegue este sábado com os jogos Udinese-Lazio (17h00) e Pisa-Juventus (19h45).