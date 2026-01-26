Itália: Udinese agrava crise do «lanterna-vermelha» Verona
Jogo teve no golo apontado por Alessandro Zanoli o seu ponto alto
E vão sete jornadas seguidas sem vitórias para o Verona, último classificado da Serie A italiana, que esta segunda-feira perdeu, em casa, com a Udinese por 3-1, para a 22.ª jornada da prova.
O nulo foi desfeito por Arthur Atta aos 23 minutos, que adiantou a equipa de Udine num lance em que a ação do defesa do Verona, Tobias Slotsager, atrapalhou a ação do seu guarda-redes, Simone Perilli.
Na resposta, Gift Orban repôs o empate, na conclusão de um ataque rápido da equipa da casa (26m), mas a Udinese acabaria por carimbar o triunfo no segundo tempo, com um grande golo de Alessandro Zanoli (58m) e outro de Keinan Davis (66m).
O triunfo em Verona permite à Udinese igualar a Lazio na nona posição da Liga italiana, com 29 pontos. Já os gialloblù continuam no último posto da tabela classificativa, a par com o Pisa, com 14 pontos.