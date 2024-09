A Udinese é a nova líder da Serie A, depois de vencer esta tarde em casa do Parma, por 3-2, em jogo da jornada quatro da competição.

A formação da casa até esteve a vencer por 2-0, com golos de Enrico Del Prato (2m) e Ange-Yoan Bonny (43m), mas o conjunto de Udine deu a volta no segundo tempo: marcaram Lorenzo Lucca (49m) e Florian Thauvin (68m e 77m).

Com este resultado, a Udinese está no primeiro lugar com dez pontos, mais um do que o Nápoles. O Parma é 12.º, com quatro pontos.