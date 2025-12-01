A idade parece não passar por ele. Aos 38 anos, Jamie Vardy continua a demonstrar toda a sua qualidade, agora em Itália, tendo ajudado, com dois golos, a Cremonese a vencer de forma surpreendente em Bolonha (3-1), no jogo que encerrou a 13.ª jornada da Serie A.

No Estádio Renato Dall'Ara, os visitantes marcaram por duas vezes entre os minutos 31 e 34, por Martin Payero e Vardy, ambos a aproveitarem a enorme passividade da defesa adversária.

Perto do intervalo, Riccardo Orsolini reduziu a desvantagem do Bolonha, de penálti, mas Jamie Vardy acabaria por fazer o 3-1 no início da segunda parte, fechando as contas do jogo.

O veterano inglês chegou aos quatro golos na Série A, em nove jogos, tendo ajudado a Cremonese a interromper uma série de três derrotas consecutivas no campeonato e a subir ao 10.º lugar da tabela, com 17 pontos, os mesmos do Sassuolo.

Já o Bolonha, que não perdia para a Liga italiana há mais de dois meses e, em caso de triunfo nesta segunda-feira, podia ficar a apenas um ponto de distância dos líderes Milan e Nápoles, continua a partilhar o quinto posto com o Como, somando ambos 24 pontos.