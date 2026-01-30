A Lazio venceu o Génova, por 3-2, no jogo de abertura da 23.ª jornada do campeonato italiano, graças a um golo apontado já em tempo de descontos.

A equipa da casa esteve a vencer por 2-0, graças aos golos de Pedro (penálti, 56m) e Kenneth Taylor (62m). Os forasteiros reduziram aos 67 minutos, através de um penálti convertido por Ruslan Malinovskyi e o 2-2 chegou em cima do último quarto de hora do encontro, por Vitinha. Após a tentativa de um canto olímpico, a bola foi ao poste e sobrou para o avançado português – que foi titular – encostar para golo. O jogador de 25 anos pôs fim a uma seca de sete jogos.

No lado da formação romana, também houve um português em campo, Nuno Tavares, que foi lançado por Maurizio Sarri aos 82 minutos, ainda antes do golo da vitória.

Aos 90+10m, Danilo Cataldi cobrou o terceiro penálti da partida e garantiu que os três pontos não saíam do Olímpico.

Com este triunfo, a Lazio sobe, à condição, ao oitavo lugar, com 32 pontos, enquanto o Génova é 16.º classificado, com 23.