Itália: Vitinha não desfaz nulo, Parma e Sassuolo vencem
Emblema do avançado português chega aos três jogos sem vencer
O Génova empatou (0-0) no reduto da Cremonese, num jogo onde o avançado português Vitinha começou a titular na partida. Com este resultado, o emblema italiano chega ao terceiro jogo consecutivo sem vencer (um empate e duas derrotas) e ocupa o 16.º lugar com 24 pontos. A Cremonese, por sua vez, ocupa o 15.º lugar com, também, 24 pontos.
O Sassuolo venceu na deslocação à Udinese por 2-1. Solet marcou primeiro para a equipa da casa, aos dez minutos. Armand Lauriente (56m) e Andrea Pinamonti (58m) deram a volta no marcador e garantiram a vitória para os visitantes.
Desta forma, o Sassuolo ocupa o nono lugar com 32 pontos e ultrapassa a Udinese que, neste momento, encontra-se na décima posição com 32 pontos.
O Parma venceu por 2-1 um Hellas Verona reduzido a dez jogadores. Bernabé (4m) e Pellegrino (90+3m) marcaram para a equipa da casa. Abdou Harroui marcou de grande penalidade aos 43 minutos.
O Parma mantém-se na 12.ª posição da liga italiana com 29 pontos. No entanto, o Hellas Verona afunda-se cada vez mais na tabela e ocupa o último lugar com 15 pontos.