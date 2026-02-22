Itália: vitória frente à Cremonese cola a Roma ao pódio
Resultado foi construído na segunda parte. Ex-Benfica, Cristante, desfez o nulo
Numa jornada marcada pelos deslizes de Milan, Nápoles e Juventus, a Roma fez o que lhe competia na receção à Cremonese, que derrotou por 3-0 na 26.ª jornada da Serie A, e recuperou contacto com o pódio na tabela classificativa.
Num jogo que dominou por completo, perante um adversário que não fez nenhum remate enquadrado (em apenas duas tentativas), os giallorossi só conseguiram desfazer o nulo aos 59 minutos, pelo ex-Benfica, Bryan Cristante, na sequência de um canto.
O 2-0 surgiu num lance semelhante, apontado por Ndicka (77m), e Niccolo Pisilli, vindo do banco, fechou o marcador perto do minuto 90.
O triunfo permite à Roma igualar o Nápoles na terceira posição da Liga italiana, com 50 pontos.
Por seu turno, a Cremonese, que ainda não ganhou em 2026 para o campeonato, somou a quarta derrota nos últimos cinco jogos, ocupando a 16.ª posição da tabela, com 24 pontos.
A 26.ª ronda da Serie A encerra na segunda-feira com os encontros Fiorentina-Pisa (17h30) e Bolonha-Udinese (19h45).