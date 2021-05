O presidente da Lazio, Claudio Lotito, teceu duras críticas a Simone Inzaghi, técnico que segundo a imprensa italiana está de saída para o Inter.



«Estou desapontado. Inzaghi mudou de ideias de um dia para o outro. O contrato [de renovação] já está pronto, eu já tinha assinado. Ele tinha de assinar, mas nunca apareceu», referiu, citado pela Gazzetta dello Sport.



O dirigente do clube «laziale» fez ainda questão de revelar a conversa que teve com o treinador de 45 anos.



«Ele disse-me que ia dormir sobre o assunto e que iríamos voltar a falar. Ontem estivemos sete horas juntos, chegámos a um entendimento. Até apertámos as mãos», contou.



Lolito pensava que tinha chegado a acordo com Inzaghi na quarta-feira à noite. No entanto, o técnico mudou de ideias esta quinta-feira.



«Disse-me que não era capaz de continuar a estimular os jogadores. Quando ouves alguém dizer isso, como podes querer continuar a tê-la no clube? Claro que se ele me tivesse dito isso na noite anterior, não teria o contrato pronto para ser assinado», disse.



De resto, Inzaghi enviou um comunicado à agência de notícias italiana, ANSA, no qual confirmou a saída da Lazio, clube que orientou durante seis épocas.



«É com grande emoção que informo que a minha maravilhoso aventura na Lazio vai terminar a 30 de junho. Quero agradecer ao clube, ao presidente, aos jogadores e a todos os adeptos que me acompanharam durante estes 22 anos como futebolistas e treinador. Lutámos e ganhámos juntos. Estas cores vão ficar para sempre no meu coração e vão fazer parte da minha alma», lê-se na nota.