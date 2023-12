A Udinese empatou fora de casa a um golo com o Torino, em jogo da décima sétima jornada da Serie A. João Ferreira foi titular, enquanto Domingos Quina e Vivaldo Semedo não foram utilizados nos bianconeri.

O defesa português esteve em destaque nesta partida. O jogador formado no Benfica assistiu Zarraga, que fez o 1-0 aos 81 minutos.

Contudo, aos 88 minutos, Ilic atirou para o empate a um golo. A Udinese é décima sexta classificada da liga italiana, com 14 pontos. O Torino está no décimo lugar, com 24 pontos.

Já o Bolonha recebeu e venceu a Atalanta, que foi adversária do Sporting na Liga Europa, por 1-0. Ferguson, aos 86 minutos, deu os três pontos à equipa da casa, que está no quarto lugar do campeonato, com 31 pontos. A Atalanta está no sétimo posto, com 26 pontos.