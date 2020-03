O internacional checo Jakub Jankto joga na Sampdoria, clube no qual pelo menos cinco jogadores foram infetados com o novo coronavírus.

Numa entrevista ao jornal checo SportCZ, o jogador de 24 confirmou que o número pessoas no clube italiano que testou positivo é bem mais elevado. «Há 15 pessoas infetadas no clube, mas o número até já pode ser mais elevado», disse, sem conseguir garantir que não está contagiado.

«Não sei. Mas sinto-me bem e espero que não. Talvez até tenha o vírus, mas penso não pensar nisso. Só posso seguir todas as regras, recomendações de higiene e nada mais», acrescentou.

Jakub Jankto está em Génova, no noroeste de Itália, o país europeu mais afetado pelo surto. O médio da Sampdoria acredita que nao país de origem a situação não vai ser tão grave. «Se houvesse uma pandemia na República Checa, não posso imaginar como seria no nosso país. Tomaram-se as medidas na altura certa, a quarentena e medidas restritivas.»