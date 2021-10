Victor Osimhen, Anguissa e Kalidou Koulibaly foram alvos de insultos racistas no jogo do Nápoles frente à Fiorentina, em Florença. Tanto o atacante ex-Lille como o experiente central denunciaram o episódio nas redes sociais.



O avançado expos a situação e deixou um apelo. «Falem com as vossas crianças e com os vossos pais e façam-nos perceber o quão repugnante é odiar um indivíduo por causa da cor da sua pele. Não ao racismo!», escreveu.



Por sua vez, o defesa foi mais longe e escreveu o que ouviu das bancadas do Artemio Franchi. «Macaco de m****. Chamaram-me assim. Isto não tem nada a ver com desporto. Estas pessoas devem ser identificadas e mantidas fora dos estádios para sempre.»



Segundo relata a Gazzetta dello Sport, Koulibaly chegou mesmo a confrontar um adepto da Fiorentina que lhe chamou macaco no final do encontro.



«Chamaste-me macaco? Anda cá e diz-me isso na cara!», disse o jogador do Nápoles que acabou por ser encaminhado para o balneário pelo assessor de imprensa.



Esta não é a primeira vez que Koulibaly ouve insultos racistas numa partida da Serie A. Sucedeu algo semelhante em 2018 em Milão numa partida ante o Inter.



Refira-se que os napolitanos triunfaram por 2-1 em Florença e seguem na liderança do campeonato com 7 vitórias em 7 jogos.